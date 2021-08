Så stort blir Forza Horizon 5 sitt Mexico

For to uker siden ga Playground Games oss en nærmere titt på de 11 ulike biomene Forza Horizon 5 vil la oss kjøre rundt i, men britene byr ikke bare på kvalitet. Vi får virkelig kvantitet også.

I den nyeste Let's ¡Go!-sendingen gir utviklerne oss en første kikk på det massive kartet i Forza Horizon 5, og gjentar i samme slengen at det er rundt 50 prosent større en Forza Horizon 4. Da passer det jo godt at vi også får se noen av favorittområdene til spillskaperne, samt vite trivia som at motorveien du ser strekker seg fra nedre venstre del av kartet til øvre høyre er seriens lengste med god margin.