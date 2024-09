Saber Interactive snakker allerede løst om Warhammer 40,000: Space Marine 3

HQ

Warhammer 40,000: Space Marine II var en skikkelig kick-off på spillhøsten 2024 med blytung og spektakulær action, som vi og stort sett alle andre belønnet med virkelig høye karakterer - og som raskt ble Europas nest mest solgte spill dette året.

Men nå som spillet er ute, hva er planene for fremtiden, utover den lovede støtten som tidligere er annonsert? Forgjengeren kom ut for 13 år siden, betyr det at vi må vente til 2037 på del tre?

Heldigvis ser det ikke ut til å være tilfelle. I et IGN-intervju med Saber Interactives kreative sjef Tim Willits, forklarer han at det allerede finnes planer for en større utvidelse eller et helt nytt spill:

"Vår spilldirektør Dmitry Grigorenko har foreslått noen historieideer som enten kan være DLC eller en oppfølger. Vi holder bokstavelig talt bare pusten. Dette er to uker unna. Vi må bare få støvet til å legge seg. Men jeg kan trygt si at vi ikke kommer til å skuffe Warhammer-fansen i fremtiden. Det er en for stor suksess! Jeg vet at det er en opplagt ting å si, men forhåpentligvis kommer vi til å jobbe med Space Marine-innhold i lang tid fremover."

Willits er også fornøyd med samarbeidet med utgiveren Focus Interactive, og når tiden er inne for del tre, gjør han gjerne forretninger med dem igjen, og forteller oss litt om hva vi kan forvente oss :

"Jeg vil gjerne gjøre det, ja. Ja, ja, ja, ja! Det er så mange forskjellige fraksjoner ... det er andre kapitler også, som er interessante ..."

Men det vil ta lang tid før det skjer, og i neste omgang kan vi se frem til innholdet som presenteres i Sabers svært ambisiøse veikart, som inkluderer nye nivåer, flere spillmoduser, en annen vanskelighetsgrad, flere våpen og så videre.

... og for Henry Cavills skyld håper vi at de også utvider PvP-delen.