Saber Interactives Hellraiser-spill er et actionspill med én spiller og overlevelsesskrekk

I forrige uke begynte Saber Interactive å erte et nytt spill som fansen raskt skjønte at skulle foregå i eller være relatert til verdenen til Hellraiser. De få bitene av informasjon som teaseren inkluderte, gjorde det ganske klart, men nå har vi fast informasjon om prosjektet som det har blitt offisielt avslørt.

Kjent som Clive Barker's Hellraiser: Revival, Saber og utvikler Boss Team Games har tydeligvis gjort sin forskning, da det vil være et enspiller, overlevelseshorror-actionspill som vil ta fansen inn i et "nytt rike av lidelse". Det kommer til PC, PS5 og Xbox Series X / S-konsoller, og når det gjelder utgivelsesdatoen, er dette den eneste informasjonen vi ennå ikke vet.

Det vi har er rikelig med informasjon om handlingen og hva dette spillet vil be fansen om. Vi blir fortalt følgende :

"Opplev den beryktede skrekkserien som aldri før med et nytt kapittel dratt rett fra glemselens tarm. Clive Barkers Hellraiser: Revival drar spillerne inn i et forskrudd mareritt, og blander overlevelsesskrekk med en historiedrevet actionopplevelse for én spiller. Dette er overlevelsesskrekk og action på et nytt, skremmende nivå.

"Oppdag historien om Aidan, som må låse opp de mørke kreftene i Genesis Configuration, en mystisk puslespillboks, for å hjelpe kjæresten sin fra en helvetesaktig avgrunn. Som Aidan må du utnytte boksens infernalske evner for å overleve pakten med den uhyggelige Pinhead og kjempe mot den forskrudde kulten som tilber ham og Cenobites. Hvis du mislykkes, vil lidelsene dine bli legendariske, selv i helvete."

Clive Barkers Hellraiser: Revival vil inneholde en helt ny historie som utspiller seg i Hellraiser -universet. Det vil se fans komme ansikt til ansikt med Pinhead, som vil bli uttalt av Doug Bradley igjen, og vil gjøre det mulig for fans å mestre Genesis Configuration for å overvinne fiender på en rekke metoder. Når det gjelder fiender, kan vi forvente stakkarer, avvikere, kultister, infernalske prester og mer.

Når vi snakker om å lage det første Hellraiser -spillet noensinne, har Barker selv også delt en kommentar.

"Å jobbe med det første ekte Hellraiser-spillet har vært en reise dypt inn i avkrokene av mine mørkeste fantasier. Engasjementet som Saber og Boss Team Games har vist er intet mindre enn bemerkelsesverdig. De har fordypet seg i Hellraiser-universet, fanget essensen av det - lidelsens forførende tiltrekningskraft, skjønnheten i det groteske - og skapt en fortelling som inviterer spillerne til å ta steget over terskelen. Jeg gleder meg til at både nysgjerrige og fordømte skal få oppleve dette nye kapittelet i Hellraiser-myten, der hvert øyeblikk balanserer på randen av mareritt og avsløringer."

Sjekk ut annonseringstraileren og noen få bilder nedenfor.