Sadie Sink svarer mistenkelig nonchalant på Marvel-ryktene om rollebesetning

I forrige uke ble det rapportert at Marvel hadde utvidet sin massive liste av stjerner ved å rekruttere en Stranger Things alumni. Det ryktes at Sadie Sink hadde signert med Marvel for å være med i den kommende Spider-Man 4, i en rolle som hevdes å være X-Men-karakteren Jean Grey. I dagene som har gått har Sink nå blitt spurt om dette ryktet og om det i det hele tatt er noe hold i det.

I en samtale med Josh Horowitz på podcasten Happy Sad Confused ble Sink spurt om ryktet, som hun svarte et par ganger med: "Dette er nytt for meg."

Da hun ble presset videre for å få mer informasjon, låste Sink seg og ga et svar som så ut til å gi flere svar enn ordene hennes ga uttrykk for. Nærmere bestemt bemerker hun "Jeg har ingenting å si om dette. Men ryktene er veldig kule, det er et fantastisk rykte, det er en flott karakter, så det var kult å lese."

Etter et siste trykk logget Sink av og avsluttet denne samtalen med følgende: "Jeg synes det er kjempespennende."

Det er en hel situasjon som ser ut til å tyde sterkt på at Sink blir med på Marvel Cinematic Universe, selv om han for øyeblikket ikke er i stand til å si noe offisielt om jobben. Sjekk ut hele intervjuet nedenfor.