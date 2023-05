HQ

En måned har gått siden Square Enix og Luminous kunngjorde at Forspoken sin In Tanta We Trust-utvidelse vil lanseres for fullt 26. mai, så det er på tide å få en titt på noen av tingene vi vil gå gjennom når Frey plutselig befinner seg tilbake i fortiden.

Dette i form av en spilltrailer som viser hvordan Frey lærer noen nye typer magi og vil bli hjulpet av Tanta Cinta både når hun slåss og utforsker mens hun prøver å kvitte seg med ondskapen i Athia en gang for alle.