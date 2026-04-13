Samson fkiser bugs og ytelsesproblemer, og gir spillerne et veikart for flere rettelser

Samson kom fra de tidligere Just Cause-utviklerne i Liquid Swords, og skulle gi oss en forsmak på åpen verden-kriminalitet før Rockstar returnerer oss til sin satiriske form for Amerika i Grand Theft Auto VI. Dessverre ser det ut til å ha vært fullt av bugs ved lanseringen, og utviklerne erkjente til og med at spillet ble utgitt med feil.

Liquid Swords kommer imidlertid ikke bare til å la Samson ligge som det ligger, og vil forsøke å forbedre spillet. Den første oppdateringen til spillet kom i forrige uke, og nå har vi fått en plan for når vi kan begynne å se noen betydelige forbedringer.

I henhold til et nylig Steam-innlegg vil Samson få en ny oppdatering denne uken, planlagt til 15. april. Denne vil fokusere på stabilitet, gameplay, polering og flere tilbakemeldinger fra spillere. Den tredje oppdateringen, planlagt for uken etter den 22. april, har ingen større detaljer ennå, men vi vil sannsynligvis få dem ved lanseringen av den andre oppdateringen.

Akkurat nå ligger Samson på en blandet vurdering på Steam, med nesten 2000 anmeldelser i skrivende stund. Vi likte det ikke så godt i vår første anmeldelse, men kanskje skipet kan snus, hvis Liquid Swords får den tiden som er nødvendig for å forbedre Samson.