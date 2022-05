Samuel L. Jackson blir Garfield sin far i filmen

HQ

2021 var sannelig et merkelig år hva valg av stemmeskuespillere angår siden Chris Pratt skal bli både Super Mario og Garfield, men at Guardians of the Galaxy-stjernen spiller hovedrollen i sistnevnte er langt fra det eneste spesielle med filmen.

Alcon Entertainment avslører i en pressemelding at selveste Samuel L. Jackson også har en av hovedrollene i den nye Garfield-filmen, og det dreier seg faktisk om mandagshateren sin far. Jepp. Uten å ha sett et glimt av Garfield sin pappa i tegneserien eller andre medier skal altså vår rappkjeftede venn få æren av å være den første som gir liv til den gamle katten som heter Vic. Et interessant valg både når det gjelder skuespiller og figur, så vi får se hva dette resulterer i.