Sannsynligvis flere oppsigelser og nedleggelser av studioer hos Embracer

I det siste har vi sett nedleggelsen av Volition og oppsigelser i Crystal Dynamics, studioet som står bak Perfect Dark-rebooten og Tomb Raider. Det ser imidlertid ikke ut til at denne perioden med nedleggelser av studioer og folk som mister jobben, er helt over ennå.

På Embracers generalforsamling snakket administrerende direktør Lars Wingefors om restruktureringen og sa at det er en pågående prosess. Han sa følgende:

"Det er selvsagt tøft på mange måter, men vi er fast bestemt på å levere på dette. Aller helst vil vi finne nye muligheter for de ansatte, selv om det eventuelt er utenfor Embracer Group. Noen ganger kan det dreie seg om salg, eller at vi samarbeider med partnere for å finansiere noen prosjekter. Men til syvende og sist tar vi beslutninger om enten å omstrukturere eller nedbemanne noen team, og det vil bli noen få tilfeller av nedleggelser. Vi er sikre på at vi kommer til å nå målet vi har satt oss for slutten av regnskapsåret."

Det er også en mulighet for at noen av Embracers eiendeler, som for eksempel Gearbox, kan være av interesse for andre parter. Wingefors ser ikke ut til å ville røpe noe om dette temaet. "Det er et sterkt og levende marked med mange, mange aktive aktører - både finansielle sponsorer og store industriaktører ", sier han. "Men det er lettere å kjøre skikkelige prosesser for, vil jeg si, mer verdifulle eiendeler enn mindre eiendeler."

Forhåpentligvis vil ikke for mange mennesker bli berørt av denne prosessen, ettersom vi har sett mange oppsigelser innen spill, film og TV i år.