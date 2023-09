Saints Row-studioet legges ned

HQ

Volition var et av de mange selskapene som var på randen av utslettelse da THQ Nordic gikk konkurs i 2012, men Koch Media (nå kjent som Plaion) reddet dem. Utviklerne ble så gjenforent med Saints Row-serien da Embracer Group kjøpte opp Koch fem år senere. Dette resulterte i fjorårets Saints Row-reboot, et spill som ifølge det svenske moderselskapet ikke levde opp til forventningene. Når Embracer i tillegg bekreftet at de kom til å legge ned mange studioer etter at avtalen med Saudi-Arabias offentlige investeringsfond gikk i vasken, var det bare et tidsspørsmål før kveldens kunngjøring kom.

Utviklerne hos Volition har bekreftet at studioet legges ned av Embracer Group med umiddelbar virkning. Dette betyr at studioet endte opp med å bli 30 år gammelt og at over 200 utviklere må begynne å lete etter jobb i morgen, så lykke til til dere alle.

Vi får se om dette i det minste får flere til å skaffe seg Saints Row som en del av septembers PlayStation Plus Essential-spill og dermed vise Embracer Group om det fortsatt er interesse for serien eller ei.