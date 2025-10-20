Sarah Bond om neste generasjon Xbox: "Vi lytter alltid til hva spillere og skapere vil ha"

HQ

Det var faktisk først i sommer at Microsoft offisielt bekreftet at en ny Xbox-konsoll var under utvikling. Noen dager etter den årlige presentasjonen dukket Sarah Bond opp i en video som avslørte at Microsoft og AMD samarbeider om å bygge neste generasjons Xbox, noe fansen rutinemessig har stilt spørsmål ved etter dårlig salg av maskinvare, permitteringer og prisøkninger.

Uavhengig av alle disse turbulente problemene, forlater ikke Xbox konsollmarkedet, i hvert fall ikke for neste generasjon, noe som Bond nok en gang bekrefter i et intervju med Variety.

"Vi ser 100% på å lage ting i fremtiden. Vi har neste generasjons maskinvare under utvikling. Vi har sett på prototyper, design. Vi har annonsert et partnerskap med AMD rundt det, så det er på vei. Det vi så her var en mulighet til å innovere på en ny måte og gi spillerne et annet valg, i tillegg til vår nestegenerasjons maskinvare. Vi lytter alltid til hva spillere og skapere ønsker. Når det er etterspørsel etter innovasjon, kommer vi til å bygge det."

Det går stadig flere rykter om at Xbox vil forsøke å skille seg ut fra PlayStation i den neste konsollserien ved å tilby en enhet som er betydelig kraftigere. Naturligvis vil du da forvente at en slik enhet blir mye dyrere, men vi må bare følge med for å se hvor mye sannhet det er i dette, spesielt siden den neste Xbox-konsollen antas å komme i 2027.