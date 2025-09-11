Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
EA Sports FC 26

Saudi Pro Leagues beste spillere i EA Sports FC 26 kåret, og Cristiano Ronaldo topper som ventet listen

Regionens største stjerner kom med på kåringen, selv om de vanligvis ligger langt under Premier League og LaLiga.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Som man kunne forvente, fører naturligvis de mer konkurransedyktige ligaene rundt om i verden til bedre rangerte spillere på EA Sports FC 26, noe vi også så i Premier League- og LaLiga-tallene.

På Saudi Pro League finnes det noen store navn, men ikke forvent å se noen stjerner på 80/90-tallet som du kan sette inn på Ultimate Team.

De 26 beste spillerne i Saudi Pro League er:


  • Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro - 85 - Al Nassr

  • Karim Benzema - 85 - Al Ittihad

  • N'Golo Kanté - 85 - Al Ittihad

  • Iñigo Martínez Berridi - 85 - Al Nassr

  • Sergej Milinković-Savić - 84 - Al Hilal

  • Moussa Diaby - 84 - Al Ittihad

  • Theo Hernández - 84 - Al Hilal

  • Rúben Diogo da Silva Neves - 84 - Al Hilal

  • João Pedro Cavaco Cancelo - 84 - Al Hilal

  • Riyad Mahrez - 84 - Al Ahli

  • Kingsley Coman - 83 - Al Nassr

  • Mateo Retegui - 83 - Al Qadsiah

  • Sadio Mané - 83 - Al Nassr

  • Roger Ibañez da Silva - 82 - Al Ahli

  • Salem Al Dawsari - 82 - Al Hilal

  • Malcom Filipe Silva de Oliveira - 82 - Al Hilal

  • Koen Casteels - 82 - Al Qadsiah

  • Yassine Bounou - 82 - Al Hilal

  • Fábio Henrique Tavares - 82 - Al Ittihad

  • José Ignacio Fernández Iglesias - 82 - Al Qadsiah

  • Kalidou Koulibaly - 82 - Al Hilal

  • Aymeric Laporte - 82 - Al Nassr

  • Otávio Edmilson da Silva Monteiro - 82 - Al Qadsiah

  • Ivan Toney - 81 - Al Ahli

  • Danilo Luís Hélio Pereira - 81 - Al Ittihad

  • Mohamed Simakan - 81 - Al Nassr

EA Sports FC 26
Maciej Rogowski Photo / Shutterstock

Relaterte tekster



Loading next content