nyheter
EA Sports FC 26
Saudi Pro Leagues beste spillere i EA Sports FC 26 kåret, og Cristiano Ronaldo topper som ventet listen
Regionens største stjerner kom med på kåringen, selv om de vanligvis ligger langt under Premier League og LaLiga.
HQ
Som man kunne forvente, fører naturligvis de mer konkurransedyktige ligaene rundt om i verden til bedre rangerte spillere på EA Sports FC 26, noe vi også så i Premier League- og LaLiga-tallene.
På Saudi Pro League finnes det noen store navn, men ikke forvent å se noen stjerner på 80/90-tallet som du kan sette inn på Ultimate Team.
De 26 beste spillerne i Saudi Pro League er:
- Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro - 85 - Al Nassr
- Karim Benzema - 85 - Al Ittihad
- N'Golo Kanté - 85 - Al Ittihad
- Iñigo Martínez Berridi - 85 - Al Nassr
- Sergej Milinković-Savić - 84 - Al Hilal
- Moussa Diaby - 84 - Al Ittihad
- Theo Hernández - 84 - Al Hilal
- Rúben Diogo da Silva Neves - 84 - Al Hilal
- João Pedro Cavaco Cancelo - 84 - Al Hilal
- Riyad Mahrez - 84 - Al Ahli
- Kingsley Coman - 83 - Al Nassr
- Mateo Retegui - 83 - Al Qadsiah
- Sadio Mané - 83 - Al Nassr
- Roger Ibañez da Silva - 82 - Al Ahli
- Salem Al Dawsari - 82 - Al Hilal
- Malcom Filipe Silva de Oliveira - 82 - Al Hilal
- Koen Casteels - 82 - Al Qadsiah
- Yassine Bounou - 82 - Al Hilal
- Fábio Henrique Tavares - 82 - Al Ittihad
- José Ignacio Fernández Iglesias - 82 - Al Qadsiah
- Kalidou Koulibaly - 82 - Al Hilal
- Aymeric Laporte - 82 - Al Nassr
- Otávio Edmilson da Silva Monteiro - 82 - Al Qadsiah
- Ivan Toney - 81 - Al Ahli
- Danilo Luís Hélio Pereira - 81 - Al Ittihad
- Mohamed Simakan - 81 - Al Nassr