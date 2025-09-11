Saudi Pro Leagues beste spillere i EA Sports FC 26 kåret, og Cristiano Ronaldo topper som ventet listen

HQ

Som man kunne forvente, fører naturligvis de mer konkurransedyktige ligaene rundt om i verden til bedre rangerte spillere på EA Sports FC 26, noe vi også så i Premier League- og LaLiga-tallene.

På Saudi Pro League finnes det noen store navn, men ikke forvent å se noen stjerner på 80/90-tallet som du kan sette inn på Ultimate Team.

De 26 beste spillerne i Saudi Pro League er:



Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro - 85 - Al Nassr



Karim Benzema - 85 - Al Ittihad



N'Golo Kanté - 85 - Al Ittihad



Iñigo Martínez Berridi - 85 - Al Nassr



Sergej Milinković-Savić - 84 - Al Hilal



Moussa Diaby - 84 - Al Ittihad



Theo Hernández - 84 - Al Hilal



Rúben Diogo da Silva Neves - 84 - Al Hilal



João Pedro Cavaco Cancelo - 84 - Al Hilal



Riyad Mahrez - 84 - Al Ahli



Kingsley Coman - 83 - Al Nassr



Mateo Retegui - 83 - Al Qadsiah



Sadio Mané - 83 - Al Nassr



Roger Ibañez da Silva - 82 - Al Ahli



Salem Al Dawsari - 82 - Al Hilal



Malcom Filipe Silva de Oliveira - 82 - Al Hilal



Koen Casteels - 82 - Al Qadsiah



Yassine Bounou - 82 - Al Hilal



Fábio Henrique Tavares - 82 - Al Ittihad



José Ignacio Fernández Iglesias - 82 - Al Qadsiah



Kalidou Koulibaly - 82 - Al Hilal



Aymeric Laporte - 82 - Al Nassr



Otávio Edmilson da Silva Monteiro - 82 - Al Qadsiah



Ivan Toney - 81 - Al Ahli



Danilo Luís Hélio Pereira - 81 - Al Ittihad



Mohamed Simakan - 81 - Al Nassr

