The Batman - Part II starter innspillingen i april 2026

Selv om det virker som om mange har rettet blikket mot DC-prosjekter i det siste, er The Batman - Part II fortsatt en av de mest spennende superheltfilmene i den kommende lanseringskalenderen. Den har blitt konsekvent forsinket, men nå har vi et manus og til og med en innspillingsdato for filmen.

Som Colin Farrell avslørte i et intervju med Deadline (samme sted som han kommenterte Matt Reeves' manus og The Penguin Season 2), vil The Batman - Part II bli filmet i april 2026. Farrell hevder at hans rolle er ganske liten i filmen, men han kommer likevel til å bruke mye kosmetikk for å komme i pingvinform.

Vi kan tenke oss at The Batman - Part II kommer til å returnere til Liverpool for en god del av innspillingen, siden det var der den første filmen ble spilt inn. Interessant nok er det også der DCU-prosjektet Clayface blir spilt inn. Spekulasjonene har gått høyt om at de samme stedene skal brukes til The Batman og et DCU Batman-tilstøtende prosjekt, men vi må vente og se om det blir noe av dette, eller om det bare er en grusom tease om hva som kunne ha vært. Vi får sannsynligvis full bekreftelse neste år, når vi kan se litt mer av hvordan The Batman - Part II ser ut.