Scener fra The Last of Us sesong 2 vist i trailer

De første klippene vi så fra The Last of Us var mot slutten av en trailer som avslørte noen av programmene som skulle komme til HBO Max i 2022 og 2023, så det er ganske passende at den andre sesongen av den rekordstore serien følger samme spor.

Warner Bros. har gitt oss en trailer som fremhever en håndfull etterlengtede show som kommer til Max i høst og tidlig i 2025, og den viser oss våre første glimt av The Last of Us sesong 2. Det er ikke mye, men selv disse få sekundene bekrefter at vi ikke bare vil se ting fra The Last of Us: Part II, ettersom den andre sesongen vil følge i fotsporene til den første ved å ta oss med til nye områder og la oss tilbringe mer tid med visse karakterer enn spillet gjør.