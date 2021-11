Se 15 minutter av Elden Ring-gameplay og nydelig samlerutgave

HQ

Som annonsert i går har vi nå fått se 15 minutter med gameplay fra Elden Ring, og det viser seg at å være en litt mer omfattende utgave av hva Kieran fikk se i august. Dette betyr at det er en nærmere titt på hvordan spillet er langt mer åpent enn Souls-spillene, selvsagt noen heftige kamper hvor blant annet magi virker langt mer fremtredende enn andre FromSoftware-spill, hinting til hemmelige steder på kartet, et møte med en drage og litt annet som får meg til å lengte etter 25. februar...Samt spesialutgaver en viss sjefredaktør og andre i redaksjonen kommer til å åpne lommeboken for.