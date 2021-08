Se Battlefield 2042 sin historie-kortfilm

HQ

Noe av det som åpenbart skapte mest debatt da Battlefield 2042 ble bekreftet i juni var selvsagt at spillet ikke vil ha en historiemodus, men det betyr ikke at utviklerne ikke har tenkt på hvorfor disse krigene pågår. Derfor avslørte de i forrige uke at vi ville få en kortfilm som skal forklare bakgrunnen for hva som venter, og nå er den her.

Her får vi se at Kimble "Irish" Graves (spilt av Michael K. Williams) er mer enn klar for å kjempe igjen etter Battlefield 4, og vil som kjent være en av de spillbare spesialistene i Battlefield 2042. Clayton "Pac" Pakowski, men vi skal tydeligvis ikke få se stort av han...

Samtidig blir vi introdusert for den mystiske slemmingen Oz som er villig til å starte denne krigen vi skal få høre og se mer om i månedene før og etter lansering siden det høres ut som om hver spesialist vil få sin egen kortfilm.