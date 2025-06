Se Carlos Sainz kjøre for første gang på Madrids urbane F1-bane i forkant av debuten i 2026

HQ

Carlos Sainz har vært den første Formel 1-føreren til å teste den nye F1-banen i Madrid, som fant sted i gatene rundt paviljongene til Madrids kongressenter, IFEMA. Over 70 000 mennesker skal ha deltatt på "Roadshowet", som også hadde besøk av andre førere som Formel 2-føreren Pepe Martí og Formel 3-føreren Mari Boya, og til og med andre gjester som den tidligere Real Madrid-spilleren Roberto Carlos.

Den 5,474 km lange banen med 20 svinger, som har fått navnet"Madring", vil være hjemsted for Spanias Grand Prix fra 2026 til 2035.

https://www.youtube.com/watch?v=4fblrMUYRig&t=2530s&ab_channel=MADRING

Problemene med Formel 1-grandprixet i Madrid

Endringen har vært kontroversiell blant lokalbefolkningen på grunn av støynivå, forurensning og ankomsten av titusenvis av mennesker, men har også splittet motorsportverdenen i Spania, ettersom dette sannsynligvis vil bety slutten på Formel 1 i Barcelona, der det nåværende spanske GP arrangeres (og fortsatt vil bli feiret neste år, ettersom deres kontrakt utløper samme år som kontrakten med Madrid avsluttes). Noen førere, som Fernando Alonso, har uttrykt ønske om at Formel 1 forblir i Barcelona, men det er sjelden at to Grand Prix arrangeres i samme land.

Det finnes unntak (USA har tre, Austin, Miami og Las Vegas), og Italia har to (Imola-Emilia Romagna og Italias GP i Monza), men F1-sjef Stefano Domenicali har tidligere antydet at det er urettferdig at ett og samme land er vertskap for to Grand Prix, med tanke på den økende interessen rundt om i verden.

Det som er sikkert, er at Madrid vil bli en del av Formel 1-turneen det neste tiåret. Gleder du deg til å se løp på denne nye banen?