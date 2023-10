Se den nye, blodige Invincible -traileren fra New York Comic Con

HQ

Amazon gjorde mange veldig glade da de ga oss en lanseringsdato og teaser-trailer for andre sesong av Invincible på San Diego Comic-Con i juli, og de ønsket ikke å skuffe de som besøkte New York Comic Con heller.

Derfor har de nå sluppet den første skikkelige traileren for den andre sesongen av Invincible. Denne gir oss en bedre indikasjon på hva vi har i vente når Mark Grayson og gjengen kommer tilbake 3. november, og det er helt klart at vi har mye mer drama og brutal action i vente når Omni-Mans sønn frykter at han kommer til å ende opp like hensynsløs som sin far.