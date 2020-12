Du kan nå lese vår anmeldelse av Cyberpunk 2077, et spill vi alle har ventet lenge på. Det har vært en lang reise og på torsdag slippes det endelig. Vil du se mer fra...

Det er tydelig for alle at det kommer til å være veldig mye å holde styr på i Cyberpunk 2077. Oppdrag, personer, omgivelser, bander, våpen, oppgraderinger, samleobjekter,...

Cyberpunk 2077 bekymrer meg

den 5 desember 2020 klokken 10 ARTIKKEL. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Eirik har i kjent stil bestemt seg for å senke forventingene etter noen urovekkende hendelser slik at faren for å skuffes senkes, så la oss høre hva grunnene er.