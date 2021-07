Nå kan du lese vår anmeldelse av The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, og det betyr også at det nå finnes gameplay å se som kan hjelpe deg med å bedømme om spillet er noe for deg.

Vi har tatt opp gameplay som du kan se både i videoanmeldelsen vår samt sammenlikningsvideoen der vi sammenlikner HD-versjonen med den originale Wii-versjonen nedenfor.