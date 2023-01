Se hvordan første episode av The Last of Us ble skapt

HQ

Med tanke på hvor mye The Last of Us markedsføres av både HBO og PlayStation Productions er det ingen tvil om at serien er veldig viktig for de to partnerne, så da holder det ikke med bare en podcast som avslører hvordan ting var bak kulissene. Vi må også få se litt.

Nå kan du jo se første episode av The Last of Us på HBO Max, og derfor har vi også fått en video som viser litt av hvordan det var å spille inn denne følelsesladde begynnelsen. Da sier det seg vel selv at noen viktige øyeblikk snakkes om, så jeg foreslår du ser episoden før videoen under.