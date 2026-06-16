Se Irene Montero synge «Happy Birthday» til Trump i Europaparlamentet som en protest mot EUs holdning til krigen mot Iran

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I dag gjennomførte Irene Montero, medlem av Europaparlamentet for det spanske partiet Podemos, en provoserende protest i Europaparlamentet. Som du kan se nedenfor, sang hun «Happy Birthday» til Donald Trump:

Politikeren brukte gesten til å kritisere det hun anser som en for mild reaksjon fra EU på fredsavtalen mellom USA og Iran (selv om Netanyahu anser den som katastrofal for Israel) og på den bredere krisen i Midtøsten.

Som hun påpeker i videoen, er hennes argument at Europa ikke har noe å feire, ettersom EU ikke stoppet krigen, okkupasjonen av Libanon eller folkemordet i Gaza, samtidig som det opprettholdt båndene til Israel. Siden det var Trumps 80-årsdag i forgårs, sang hun ironisk og kalte den amerikanske presidenten «Mr. Genocide» for å avslutte sangen/innlegget sitt.

Selv om andre politiske grupper har vært like kritiske, har de brukt mindre teatralske uttrykk. De siste dagene har sosialister og liberale ønsket avtalen mellom USA og Iran velkommen som et nytt skritt mot stabilitet, men mange minner folk og regjeringer om at krigen var absurd, destabiliserende og kostbar.