Se oss drepe Hitman 3s Carl Ingram på ulike måter

For noen dager siden ble altså Hitman 3 endelig lansert, og med det den siste delen av World of Assassination-trilogien. Gledelig nok er det seriens beste spill med en rekke mindre forbedringer og endringer. Den gode mottakelsen har gjort mange nye spillere interesserte i å innta rollen som Agent 47, noe som vil kunne virke overveldende i starten. Vi har derfor laget to nyttige videoer som forhåpentligvis gjør ting litt lettere.

Den første videoen går gjennom hvordan det nye kameraet kan brukes, hva du må gjøre for å samle alle spillene og fremgangen din i samme pakke og andre ting det er greit å vite om Hitman 3.

Video nummer to er en slags guide som viser valgmulighetene som venter deg i Dubai ved at vi dreper ett av målene i Dubai sitt On Top of the World-oppdrag på tre ulike måter takket være en fallskjerm, litt gift og selvsagt noen eksplosiver. Forhåpentligvis hjelper denne til med å få din kreativitet i full gang også.

