Se oss spille Avatar: Frontiers of Pandora i dagens GR Live

Massive Entertainments versjon av James Camerons sci-fi-univers, Avatar, har i dag debutert på PC, PS5 og Xbox Series. Avatar: Frontiers of Pandora er nå tilgjengelig for spilling, noe som betyr at mange av dere sikkert allerede er i gang med å utforske Pandoras villmark og sette dere inn i den fremmede verdenen.

I anledning av spillets debut skal vi ta en titt på Frontiers of Pandora i dagens GR Live, der Rebeca vil være vertskap og spille gjennom de to første timene av spillet i en omfattende stream som starter på det senere og nå vanlige tidspunktet 17:00 på GR Live-hjemmesiden.

I forkant av strømmingen kan du lese hva vi synes om Frontiers of Pandora her, og ta en titt på den nyttige guiden vår for å komme i gang.