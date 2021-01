Hitman 3 er endelig ute, og har blitt ganske så godt mottatt av kritikerne, også av Eirik. Dette er det siste spillet i World of Assassination-trilogien, og etter dette...

I går fikk jeg endelig lov til å dele anmeldelsen min av Hitman 3 og fortelle at jeg storkoser meg med spillet. Når det er sagt endte den superviktige poengsummen min til...

Klokken 16 på GR Live: Hitman 3

den 20 januar 2021 klokken 13:38 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

I dag er Hitman 3 endelig lansert, og for å feire dette skal vi ta på oss rollen som Agent 47 i et par timer på GR Live i dag. Vi skal ta for oss Hitman 3s kampanje og...