I går fikk jeg endelig lov til å dele anmeldelsen min av Hitman 3 og fortelle at jeg storkoser meg med spillet. Når det er sagt endte den superviktige poengsummen min til det med å være lavere enn enkelte andre Gamereactor-land, så da passer det godt at britene har laget en videoanmeldelse som oppsummerer hvorfor Ben valgte å gi det en nier. Denne kan du se under.