Sea of Stars har nådd over fire millioner spillere

Vi er ikke sikre på hvorfor Sabotage Studio valgte denne strategien, men Sea of Stars ble det første spillet noensinne som ble gitt ut samtidig for både Game Pass og Playstation Plus da det hadde premiere i august.

Men i kombinasjon med gode salgstall har det ført til at tittelen har nådd den ene imponerende milepælen etter den andre - og nå er det tid igjen når utviklerne på Threads avslører at denne perlen (som også vant "Best Indie Game" på The Game Awards) har nådd over fire millioner spillere. Tidligere i høst avslørte utviklerne at Sea of Stars faktisk solgte mer i løpet av en uke enn de hadde forventet på et helt år, så det virker som om det har blitt en større hit enn noen hadde forventet - og det er vel fortjent.