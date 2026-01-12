Sebastian Stan bekreftet som Harvey Dent i The Batman - Part II

HQ

Da det ble rapportert at Sebastian Stan hadde sluttet seg til rollebesetningen i The Batman - Part II begynte fansen umiddelbart å dele sine tanker og forhåpninger om hvilken rolle Marvels Bucky Barnes skulle spille i filmen. Det største håpet var at Stan ville prøve seg som den dyktige advokaten Harvey Dent (aliaset til den personlighetsspaltede skurken Two-Face), og disse forhåpningene var åpenbart helt riktige.

The Hollywood Reporter har publisert et nyhetsbrev der de bekrefter rollen som Stan skal spille i The Batman - Part II. Rapporten går ikke utenom poenget overhodet, og sier :

"Møt Harvey Dent: Sebastian Stan blir med i Batman del II."

Det er uklart hva vi kan forvente av denne karakteren i denne filmen, da det kan se Stan i hovedrollen som Dent i denne filmen og erte hans fall for å bli Two-Face, eller snarere kan det ha Two-Face som en nøkkelantagonist for Robert Pattinsons Caped Crusader.

Det vi vet er at The Batman - Part II fortsatt er en vei ut, ettersom premieren er satt til 1. oktober 2027, og produksjonen skal starte en gang i løpet av våren.