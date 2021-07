Seer og World's Edge-endringer vist frem i Apex Legends

Da Respawn ga oss den første skikkelige traileren for Apex Legends' kommende Emergence-sesong i forrige uke lovet de samtidig å gå mer detaljert til verks om hvordan World's Edge vil endres og hva den nye legenden kan gjøre i en gameplaytrailer i dag. Som vanlig har de holdt ord.

Noe av det traileren under viser tydeligst er at World's Edge virkelig påvirkes av Hammonds mine-operasjon, for nå har blant annet hele Sorting Factory sunket ned i magmaen. Dette har ført til et nytt POI kalt Lava Syphon, samtidig som at Train Yard har blitt begravet og blitt til Landslide. Kort sagt har nærmest hele kartet blitt herjet av ødeleggelser og enorme sprekker i bakken, så enda flere gondoler legges til når sesong ti starter den 3. august.

Når det gjelder Seer får vi se akkurat hvorfor utviklerne sier han er en meget god sporfinner. Den passive ferdighetene kalles Heartseeker og er som tidligere nevnt en hjertemåler som dukker opp når du sikter. Om det ikke er nok kan du bruke den taktiske som sender ut minidroner som både markerer og viser helsen til fiender foran deg samtidig som de stopper motstanderne fra å lege seg. Til slutt har vi Ultimaten vi så forrige gang, altså muligheten til å sende ut en drøss av minidroner som danner en kuppel rundt et relativt stort område. Alle fiender som beveger seg raskt eller skyter vil markeres inne i denne, samtidig som at fotsporene deres er synlige. Kjekt å ha.

Pluss på at Arena-kartene Artillery, Gardens og Thermal Station byttes ut med Dome, Hillside og Oasis, rangerte Arena-kamper, den nye Rampage-LMGen, et nytt Battle Pass og en rekke justeringer av både legender og våpen så høres ikke Emergence dum ut.