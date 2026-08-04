Sega åpner en ny flaggskipbutikk i Osaka med eksklusive produkter

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I fjor åpnet Sega en offisiell Sega-butikk i Tokyo med produkter som hyller selskapet, dets mest populære spillserier, dets historie og Sonic the Hedgehog. Dette ble etterfulgt av en butikk i Shanghai, og dette har tilsynelatende vært en suksess, for så sent som i slutten av juli kunngjorde de planer om å åpne flere butikker i Midtøsten og USA.

Men det er ikke alt. Sega har nå kunngjort på X at de også er i ferd med å åpne en Sega-butikk i den japanske storbyen Osaka. Mye av varene vil utvilsomt være de samme som i Tokyo, men Sega opplyser at besøkende også kan se frem til «eksklusive varer som kun er tilgjengelige i Osaka.»

Sega-butikken vil ligge i sjette etasje i varehuset Parco (Shinsaibashi), og den offisielle åpningen er satt til 2. oktober. Forresten ligger også Japans største Nintendo-butikk i Osaka, i likhet med Super Nintendo World, og bare en 15-minutters tur med Shinkansen unna finner du Kyoto, hjemmet til Nintendo-museet.

Kort sagt: hvis du vokste opp med Nintendo og Sega, bør du absolutt bestille en tur til Kansai-regionen så snart som mulig.