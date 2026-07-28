Sega: Sonic-filmene har gjort det mulig for oss å gjennomføre andre prosjekter

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I et nylig intervju avslørte Shigeru Miyamoto noe mange sannsynligvis hadde mistenkt: at Super Mario-filmene påvirker hvilke spill Nintendo gir ut. Faktisk befinner selv Nintendos mangeårige rival, Sega, seg i en lignende situasjon, der de utrolig populære Sonic the Hedgehog-filmene har gjort det mulig å skape prosjekter som ellers ikke ville vært gjennomførbare.

Segas administrerende direktør Shuji Utsumi avslørte dette i et intervju med Famitsu, hvor han uttalte at Sonics suksess er knyttet til hele selskapet (oversatt med DeepL):

«Sonic er et ikon for Sega, og jeg tror at hvis Sonic lykkes, vil hele selskapet lykkes.»

Heldigvis har Sonic funnet sin form de siste årene, og spillene selger bedre, og som nevnt har spesielt filmene blitt enormt populære. Uten å gå nærmere inn på detaljer erkjenner Utsumi at pinnsvinets Hollywood-karriere har åpnet for nye muligheter:

«Det finnes faktisk utviklingsprosjekter som har blitt mulige takket være suksessen til Sonic-filmene, så jeg håper vi kan utnytte dem godt og knytte dem sammen med andre merkevarer.»

Sonics neste store prosjekt ser ut til å være en ny film, nærmere bestemt Sonic the Hedgehog 4, som skal ha premiere på kino i mars 2027. Utsumi er full av begeistring for den og sier at de skal prøve å øke populariteten i Japan også:

«Denne filmen kommer også til å bli virkelig imponerende. Jim Carrey er selvfølgelig med, og Amy Rose er også med. Det er virkelig en underholdende film, så vi skal gjøre vårt beste for å gjøre den til en enda større suksess også i Japan.»

I det samme intervjuet avslører Utsumi også at Sega-butikkene som åpnet i Tokyo og Shanghai i fjor har gjort det bedre enn forventet, og at de derfor planlegger å åpne flere Sega-butikker i fremtiden, med spesielt fokus på Midtøsten og USA. La oss krysse fingrene for at de også åpner en Sega-butikk i Europa snarere enn senere.