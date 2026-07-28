Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Sonic the Hedgehog 4

Sega: Sonic-filmene har gjort det mulig for oss å gjennomføre andre prosjekter

Shuji Utsumi: «Sonic er et ikon for Sega, og jeg tror at hvis Sonic lykkes, vil hele selskapet lykkes.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

I et nylig intervju avslørte Shigeru Miyamoto noe mange sannsynligvis hadde mistenkt: at Super Mario-filmene påvirker hvilke spill Nintendo gir ut. Faktisk befinner selv Nintendos mangeårige rival, Sega, seg i en lignende situasjon, der de utrolig populære Sonic the Hedgehog-filmene har gjort det mulig å skape prosjekter som ellers ikke ville vært gjennomførbare.

Segas administrerende direktør Shuji Utsumi avslørte dette i et intervju med Famitsu, hvor han uttalte at Sonics suksess er knyttet til hele selskapet (oversatt med DeepL):

«Sonic er et ikon for Sega, og jeg tror at hvis Sonic lykkes, vil hele selskapet lykkes.»

Sonic the Hedgehog 4

Heldigvis har Sonic funnet sin form de siste årene, og spillene selger bedre, og som nevnt har spesielt filmene blitt enormt populære. Uten å gå nærmere inn på detaljer erkjenner Utsumi at pinnsvinets Hollywood-karriere har åpnet for nye muligheter:

«Det finnes faktisk utviklingsprosjekter som har blitt mulige takket være suksessen til Sonic-filmene, så jeg håper vi kan utnytte dem godt og knytte dem sammen med andre merkevarer.»

Sonics neste store prosjekt ser ut til å være en ny film, nærmere bestemt Sonic the Hedgehog 4, som skal ha premiere på kino i mars 2027. Utsumi er full av begeistring for den og sier at de skal prøve å øke populariteten i Japan også:

«Denne filmen kommer også til å bli virkelig imponerende. Jim Carrey er selvfølgelig med, og Amy Rose er også med. Det er virkelig en underholdende film, så vi skal gjøre vårt beste for å gjøre den til en enda større suksess også i Japan.»

I det samme intervjuet avslører Utsumi også at Sega-butikkene som åpnet i Tokyo og Shanghai i fjor har gjort det bedre enn forventet, og at de derfor planlegger å åpne flere Sega-butikker i fremtiden, med spesielt fokus på Midtøsten og USA. La oss krysse fingrene for at de også åpner en Sega-butikk i Europa snarere enn senere.

Sonic the Hedgehog 4
SEGA

Relaterte tekster



Loading next content