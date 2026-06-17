Sega avslører de engelske stemmeskuespillerne for Persona 4 Revival

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Etter en uutholdelig ventetid for fansen hadde Sega og Atlus endelig nyheter å dele om alt som har med Persona å gjøre i løpet av den siste eventsesongen. For det første kunngjorde de japanske selskapene offisielt «Persona 6», men i tillegg til dette ble « Persona 4 Revival » presentert, med løfte om lansering i februar 2027, og det ble også opplyst at det vil bli en egen livestream for spillet allerede i morgen, 18. juni.

For å bygge videre på dette har den engelske stemmeskuespillerbesetningen for « Persona 4 Revival » nå blitt offentliggjort. Bare fem av hovedrolleinnehaverne er bekreftet, men disse utgjør flertallet av de sentrale figurene du vil tilbringe tid med når prosjektet lanseres tidlig neste år.

Vi har fått vite at Nazeeh Tarsha skal spille rollen som «hovedpersonen», som er en «andreårselev på videregående skole, som på grunn av uheldige omstendigheter med foreldrene sine ble sendt til Inaba for å bo hos onkelen sin.»

I tillegg vil Paul Castro Jr. spille rollen som Yosuke Hanamura, en annen lokal videregåendeelev og «gruppens muntre og omsorgsfulle strateg». Anne Yatco vil spille rollen som Chie Satonaka, en lokal jente som er «en varm og empatisk person med en sterk rettferdighetssans». Så har vi Brianna Knickerbocker som Yukiko Amagi, enda en elev som er den «eneste arvingen til et av byens tradisjonsrike vertshus». Til slutt skal Ani Thrash spille rollen som Marie, en mystisk jente som «virker reservert og uvennlig.»

Vi vil uten tvil få høre mer om hver enkelt karakter i morgen når « Persona 4 Revival »-sendingen går av stabelen, og alt dette i forkant av lanseringen på PC og konsoller 18. februar.