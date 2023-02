Sega hever ansattes lønn

HQ

Nylig har mange spillnyheter om ansatte vært ganske dystre. Vi har sett massive permitteringer hos Microsoft, for eksempel. Men det har også vært noen gode nyheter drysset inn for spillselskapets ansatte, avhengig av hvor de jobber.

Nintendo annonserte nylig en lønnsøkning for sine ansatte, og Sega gjør det samme. Årslønnen er satt til å øke med ca 15%. Bonuser vil bli delvis innlemmet i lønn, og Sega reviderer også kompensasjonssystemet "for ytterligere å stabilisere ansattes inntekt og skape et mer komfortabelt arbeidsmiljø, samt å styrke sin globale konkurranseevne ytterligere".

Flyttingen kommer etter at Sega kunngjorde at Sonic Frontiers i stor grad hadde overgått selskapets salgsforventninger, noe som også kan ha kommet som en overraskelse for fansen, med tanke på hvor mye flak spillet fikk før utgivelsen.

Lønnsendringene er skissert her.