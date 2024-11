Sega selger Humankind utviklerne Amplitude Studios

HQ

For litt over et år siden annonserte Sega Sammy en større restrukturering av investeringene og tilstedeværelsen i Europa, og kansellerte Creative Assemblys skytespill Hyenas kort tid før den planlagte lanseringen, samtidig som det ble kuttet i antall ansatte og kostnader i kommunikasjons- og markedsføringsavdelingene i flere land. De sa også at de ville fokusere mer på mobilmarkedet, og redusere antall prosjekter under utvikling ved sine aktive europeiske studioer. Vi vet nå at de har ett mindre på listen.

Sega har solgt Amplitude Studios, teamet bak Humankind. På den positive siden var det studioets egen leder som kjøpte seg "fri" fra Sega, så de kan fortsette å nyte uavhengigheten til å fortsette arbeidet sitt, enn så lenge. I juli i fjor skilte Sega også ut Relic Entertaiment, som gjennomgikk et lignende oppkjøp for å bli uavhengig.

Sega kunngjør dermed at de har fullført omstruktureringen av virksomheten i Europa, og vi må vente en stund for å se hvordan de tilpasser forretningsstrategien sin til et territorium der de har mistet mye tilstedeværelse de siste 12 månedene.

Så hva kan vi nå forvente i fremtiden fra Amplitude Studios? Vel, det ser ut til at de har bestemt seg for å gå tilbake til sine "indie-røtter", som de de dannet med Endless Dungeon, og de har indikert så mye i en melding til samfunnet:

"Studioet vårt støttes av sterke og meningsfulle franchiser, og teamet vårt er forpliktet til å skape de beste spillene som er mulig. Med vår omfattende erfaring innen utvikling av strategispill og to spennende titler som er under utvikling, er vi sikre på vår evne til å levere en enestående opplevelse til spillerne. Denne avgjørelsen gjør det mulig for oss å være mer smidige i vår tilnærming, samtidig som vi fortsetter å forme visjonen som har vært vår helt fra begynnelsen, noe som gir oss muligheten til å flytte grenser og være tettere på samfunnet vårt enn noensinne."

Takk, SimulationDaily.