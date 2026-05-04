Sega ser ut til å bringe enda en klassisk franchise tilbake

Hvis du er en regelmessig leser av Gamereactor, er du uten tvil klar over at Sega har jobbet hardt de siste årene for å gjenoppdage sin arv. Det hele startet da de kunngjorde på The Game Awards 2023 at de ville gi ut nye bidrag i spillserier som Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio og Streets of Rage, og har siden utvidet det med nye utgaver av titler som Ecco the Dolphin og Virtua Fighter.

I forrige uke annonserte de at de har enda et nytt prosjekt knyttet til dette, Sega Universe, som vi forventes å høre mer om i en ikke altfor fjern fremtid.

Nå ser det ut til at enda en Sega-klassiker kan være på vei til å få et nytt liv: Bonanza Bros. Det ble opprinnelig utgitt i 1990 i arkader, men kom senere til både Master System og Mega Drive, så vel som andre plattformer som var tilgjengelige på den tiden. Gematsu rapporterer via Bluesky at Sega har registrert varemerket Bonanza Bros. Golden Heist, noe som unektelig høres ut som et nytt bidrag i Bonanza Bros. serien.

Originalen var en slags hybrid av et heist/stealth-spill med fokus på co-op, der du og en venn, i rollene som Robo og Mobo, skulle unngå vakter og stjele verdisaker fra banker, herskapshus og andre steder. Med tanke på den økende populariteten til co-op-spill etter Hazelights suksesser med titler som It Takes Two og Split Fiction, virker det absolutt som et smart trekk å prøve å gjenopplive denne klassiske, enestående serien.