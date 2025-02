Seks lag gjenstår i Six Invitational 2025

HQ

Konkurransesesongen 2024 Rainbow Six: Siege er nesten over. 2025 Six Invitational avsluttes kommende helg, og med det i bakhodet vet vi nå hvilke seks lag som gjenstår og som har en sjanse til å løfte pokalen og bli regnet som mestere i det som kan bli den siste Six Invitational som spilles på Rainbow Six: Siege.. .?

I morgen starter Main Stage -fasen av turneringen, og den lover å være vertskap for action som avgjør hvilket lag som stempler den første billetten til Grand Final og også hvilke to andre lag som blir eliminert. Det stemmer, i morgen kan vi se frem til Upper Bracket Final og Lower Bracket Quarterfinals, og for å se hvilket lag som spiller hvem, sjekk ut timeplanen nedenfor.

Øvre brakettfinale:



Team BDS vs. Furia



Kvartfinale i nedre brakett:



Spacestation vs. FaZe Clan



RazaH Company Academy vs. Uønsket



Vinnerne av Lower Bracket Quarterfinals vil deretter spille mot hverandre i Lower Bracket Semifinal, med vinneren av det mot taperen av Upper Bracket Final i Lower Bracket Final for å kjempe om den andre Grand Final -plassen. Du kan se dette definert i den visuelle braketten nedenfor.