Senioretterforskere inntar scenen i Netflix' The Thursday Murder Club

Netflix har vært raskt ute med å sikre seg rettighetene til forfatter Richard Osmans The Thursday Murder Club -serie, da strømmetjenesten nylig signerte en avtale om å filmatisere de ulike romanene som utgjør den voksende krim- og mysterieserien.

Netflix har vært ganske høylytte om produksjonen av showet, og begynte opprinnelig med å fortelle oss at Helen Mirren vil ha hovedrollen som Elizabeth, mens Pierce Brosnan spiller ved siden av som Ron, Ben Kingsley som Ibrahim og Celia Imrie som Joyce. For å følge det, bekreftet streameren at showet ville ha premiere i august.

Nå har den neste utviklingen sett Netflix vise frem en teaser-trailer for serien, et glimt som tar oss til Cooper's Chase og ser gjengen alle komme sammen for første gang og begynne å jakte på personen som begikk et drap i aldershjemmets nærhet. Det sier seg selv at dette kommer til å utvikle seg til et komplekst whodunnit-eventyr.

The Thursday Murder Club Serien kommer på Netflix så snart som 28. august, og du kan se den nye traileren nedenfor.