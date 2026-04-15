Sentinels går inn i Valorant Game Changers-kretsen med et lag opprettet i samarbeid med Blue Otter

Valorant Game Changers 2026-sesongen tar seg opp, noe som betyr at alle øyne vil være rettet mot kvinners konkurransekrets igjen. For dette formål har noen få lag bestemt seg for å ta spranget inn i esport, med Evil Geniuses som nylig signerte en Game Changers-tropp som er satt til å konkurrere i Sør-Amerika. Sentinels kaster heller ikke bort muligheten til å utforske konkurransescenen.

Som en del av et samarbeid med organisasjonen kjent som Blue Otter, har Sentinels opprettet en Game Changers-organisasjon, som går under navnet SEN Otters. Laget består av fem kjernespillere, to innbyttere, en manager, en hovedtrener og en assistenttrener. Når det gjelder hvem hver av disse personene er, kan du se hele SEN Otters-teamet nedenfor.



"Avery"



"Battison"



"CYN"



"MAYYYY"



"Oasis"



"Invert" som erstatning



"Princessicy" som erstatning



"JacSakura" som manager



"Lolooomir" som hovedtrener



"Scorezy" som assistenttrener



SEN Otters skal konkurrere i den nordamerikanske divisjonen, som starter sin første etappe senere i dag, og som varer til 5. juni.