Tidligere i dag rapporterte vi om nyheten om at Virtus.pro hadde signert en Marvel Rivals -tropp og forpliktet seg til den unge esport. Nå, for å bygge videre på det, kan vi legge til at Sentinels også har til hensikt å gjøre det samme, selv om kunngjøringen deres er mindre fullstendig.

Vi sier dette da alt vi vet er at Sentinels vil delta i Marvel Rivals esports i fremtiden. Vi blir ikke fortalt om spillere eller trenere eller når vi kan forvente å se denne troppen i aksjon, men uten tvil vil alt dette bli avslørt i god tid.

Hvem synes du Sentinels bør henvende seg til og signere for å representere dem i Marvel Rivals? Kanskje noen Overwatch veteraner som Virtus.pro?