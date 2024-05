Senua's Saga: Hellblade II har en veldig imponerende fotomodus

Du kan stort sett få bildene dine akkurat slik du vil ha dem, så vi forventer at internett vil bli oversvømmet av denne fantastiske tittelen.

Vår første godbit er et nytt skjermbilde.

Senua's Saga: Hellblade II-kampene utkjempes én mot én

den 8 april 2024 klokken 01:23 NYHET. Skrevet av Jonas Mäki

Og kampene henter mye inspirasjon fra ikoniske Battle of the Bastards i Game of Thrones.