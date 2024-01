Senua's Saga: Hellblade II slippes bare digitalt

HQ

I etterkant av Xbox Developer_Direct i går kveld ble det publisert et blogginnlegg på Xbox Wire som gikk i dybden på noen av de finere detaljene om Ninja Theorys kommende og etterlengtede Senua's Saga: Hellblade II.

I den artikkelen ble det i forbifarten nevnt at spillet ikke vil få noen fysisk utgivelse og kun vil bli solgt som en digital tittel, og at historien vil være omtrent like lang som i det første spillet.

"Senua's Saga: Hellblade II blir et spill som er laget med hjertet - et spill som er omtrent like langt som det første Hellblade, med en fokusert fortelling, og som kun selges digitalt til en pris på 49,99 USD."

I artikkelen står det også at Senua's Saga: Hellblade II vil kunne skilte med en ganske omfattende lokaliseringsstøtte fra dag én, med totalt 26 undertekstede språk.

Spillet lanseres 21. mai på PC og Xbox Series X/S og blir en del av Game Pass -biblioteket fra dag én. Ta en titt på den nyeste presentasjonen av spillet her..