Sett Kirby Air Riders på prøve før du kjøper ved å delta i den kommende Global Test Ride
Er du usikker på spillet? Hvorfor ikke prøve før du kjøper?
Etter å ha sett nesten to timer med Masahiro Sakurai som viser og demonstrerer Kirby Air Riders i løpet av de siste par månedene, kan det være godt å vite at Nintendo arrangerer et testarrangement i forkant av lanseringen, hvis du fortsatt er usikker på spillet og hva du kan forvente deg av det.
Det er utvilsomt mer ment som en måte å stressteste online-elementene i spillet på, men det er også en god mulighet til å få en følelse av spillet, og som de sier, prøv før du kjøper.
Det vil skje de to helgene før spillet kommer den 20. november. Du kan laste ned en demo-versjon av spillet fra 7. november, og deretter kan du delta i de følgende øktene.
- 8. november - 8:00 GMT/9:00CET til 14:00 GMT/15:00 CET
- 9. november - 00:00 GMT/1:00 CET til 6:00 GMT/7:00 CET
- 9. november - 15:00 GMT/16:00 CET til 21:00 GMT/22:00 CET
- 15. november - 8:00 GMT/9:00CET til 14:00 GMT/15:00 CET
- 16. november - 00:00 GMT/1:00 CET til 6:00 GMT/7:00 CET
- 16. november - 15:00 GMT/16:00 CET til 21:00 GMT/22:00 CET
For mer informasjon på Kirby Air Riders, lær mer om Top Ride her, og ikke glem å lese våre siste inntrykk av spillet også.