Nintendo avslører skuespillerne til Zelda og Link i The Legend of Zelda live-action-filmen

Nintendos nye interesse for filmverdenen, som de hadde holdt seg ganske mye unna i mer enn 30 år, har nå fått nytt liv. Mens vi venter på at oppfølgeren til The Super Mario Bros. Movie skal slippes på kino i 2026 har vi nå fått bekreftet det andre store prosjektet med et planlagt lanseringsvindu mellom videospillselskapet og det store lerretet: The Legend of Zelda.

Det har tidligere vært mye spekulasjoner om hvem som skulle få ansvaret for å gi liv til Link og prinsesse Zelda i live action, med Hunter Schafer som den mest omtalte kandidaten for sistnevnte. Hun har imidlertid ikke blitt valgt, og vi har den best mulige kilden til det.

Shigeru Miyamoto, franchisens far, har hatt ansvaret for å kunngjøre gjennom Nintendos offisielle nettverk at prinsesse Zelda vil bli spilt i filmen av Bo Bragason, en skuespillerinne kjent for sin rolle i filmene Renegade Nell og The Radleys. Skuespilleren som er valgt til å spille Link i filmen, er Benjamin Evan Ainsworth. Den unge skuespilleren er mest kjent som stemmen til Pinocchio i Disneys nyinnspilling med Tom Hanks, og også for sin rolle i The Haunting of Bly Manor.

"Dette er Miyamoto. Live action-filmen "The Legend of Zelda" vil ha Bo Bragason i hovedrollen som Zelda og Benjamin Evan Ainsworth som Link. Jeg gleder meg virkelig til å se dem begge. The Legend of Zelda" har planlagt kinopremiere 7. mai 2027. Vennligst vent litt lenger."

Ellers har vi ingen ytterligere informasjon om produksjonen eller manuset til The Legend of Zelda Movie, men Miyamoto-san bekrefter altså at den vil bli utgitt 7. mai 2027.

Hva synes du om disse castingvalgene for Zelda-filmen?