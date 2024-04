Sid fra Ice Age prøver å snakke Kratos til fornuft i en morsom God of War-video

HQ

YouTube-skaperen eli_handle_b.wav har blitt en av mine personlige favoritter med sitt geniale talent for å redigere ikoniske film- eller TV-figurer inn i videospill på en morsom måte. Tidligere har dette inkludert Frank Drebin i Resident Evil 4, Frank Reynolds i The Last of Us: Part I og Adam Sandler i God of War, og nå vender vi tilbake til Santa Monica Studio for en ny crossover du ikke visste at du trengte, men absolutt trengte.

Sid the Sloth fra Ice Age har blitt redigert inn i God of War fra 2018, der han blir med Kratos og Atreus på reisen opp på fjellet. Vi ser Sid hjelpe til i kampene, forsøke å snakke Kratos til fornuft og til og med gjøre ham forbannet med en snøball, og som vi forventer av denne typen videoer, er det hele glimrende gjort.

Ta en titt på videoen nedenfor, og gi oss beskjed om hvilke mashups du ønsker å se i fremtiden.