Sifus gratis Arenas-utvidels vist frem og får lanseringsdato i ny trailer

Sifu var allerede et fantastisk spill da det ble lansert på PlayStation og Epic Games Store 6. februar i fjor, men det har bare blitt bedre takket være oppdateringer og gratis utvidelser siden den gang. Derfor var det veldig hyggelig at Sloclap grep muligheten like før juleferien til å avsløre at spillet var på vei til Xbox og Steam sammen med den etterlengtede Arenas-utvidelsen en gang i mars. Nå har vi enda bedre nyheter, ettersom den spesifikke datoen har blitt avslørt i en ny trailer.

Dagens trailer viser de 5 forskjellige spillmodusene og 9 unike arenaene som venter oss i den gratis Arenas-utvidelsen før den avsluttes med å avsløre at den vil være tilgjengelig på PC, PlayStation og Xbox 28. mars. Dette betyr åpenbart at Sifu vil lanseres på Xbox One, Xbox Series og Steam samme dag, mens det er gjentas at Nintendo Switch-versjonen kommer "senere".