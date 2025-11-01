Silent Hill 2 Remake har blitt aldersmerket for Xbox Series S/X i USA
Det virker veldig sannsynlig at ryktene vi rapporterte om for nesten en måned siden var helt sanne, og vi vil sannsynligvis få en bekreftelse ganske snart.
For ikke lenge siden rapporterte vi at Silent Hill 2 Remake ble sagt å ha en ett års eksklusivitetsperiode, som ble avsluttet 8. oktober, hvoretter en velkjent og troverdig innsider sa at spillet snart ville bli utgitt for Xbox Series S / X.
Og det ser ut til at informasjonen var riktig. Brukeren Wario64 har nå notert via Bluesky at spillet har blitt aldersgradert via ESRB for Xbox i USA. Dette gjøres vanligvis relativt kort tid før kunngjøringer, så forhåpentligvis vil det ikke ta lang tid før vi ser og hører noe offisielt om saken.
<social>https://bsky.app/profile/did:plc:knj5sw5al3sukl6vhkpi7637</social>
Tidligere denne uken rapporterte Windows Central ubekreftede opplysninger om at Microsoft vil kjøre et såkalt Xbox Partner Preview -arrangement i november, der Play Anywhere-titler fra tredjeparter vil få ekstra oppmerksomhet. Hvis dette stemmer, virker det sannsynlig at vi vil se Silent Hill 2 Remake der som en Play Anywhere-tittel, noe som betyr at du etter kjøp vil kunne spille det på både PC og Xbox med delte lagringsfiler.