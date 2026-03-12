Silent Hill 2 Remake har passert fem millioner spillere

HQ

Konami har avslørt at Silent Hill 2 Remake, et prosjekt utviklet av Bloober Team, nå har nådd en veldig imponerende milepæl for spillere. Helt siden det debuterte i oktober 2024, har spillet klart å fortsette å lokke spillere, så mye at nå har så mange som fem millioner spillere blitt registrert for spillet.

Riktignok er dette ikke en 1: 1-representasjon av salget, da Konami direkte bemerker at dette fem millioner tallet står for spillere som har kjøpt spillet fysisk eller digitalt, og til og med de som har fått tilgang til tittelen via abonnementstjenester.

Det er likevel en beundringsverdig bragd som fortsetter å vise at overlevelsesskrekk er en sjanger fansen liker, selv om Silent Hill 2 Remakes suksess med fem millioner spillere er en brøkdel av Resident Evil Requiems fem millioner solgte eksemplarer i løpet av én uke...