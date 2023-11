Silent Hill 2 Remake øker forventningene før ny trailer

HQ

Vi har ikke sett eller hørt noe nevneverdig fra Silent Hill 2 Remake etter at det ble offisielt bekreftet for tretten måneder siden, så det er forståelig at mange har lengtet etter mer. Kveldens nyheter vil nok ikke gjøre ventetiden enklere.

For det virker som om ivrige folk har spurt Bloober Team om mer informasjon om Silent Hill 2 Remake, ettersom de polske utviklerne har delt en uttalelse på sosiale medier. I meldingen står det at utviklingen går greit og følger planen, men at Konami ikke ønsker å vise mer av spillet ennå. De virker imidlertid selvsikre, ettersom kunngjøringen avsluttes med:

"(...) vi er sikre på at ventetiden vil være verdt det".

