Silent Hill 2 Remake vil ikke være kampfokusert eller ha standard visuelle hjelpemidler

Sommersesongen startet i forrige uke med PlayStations State of Play-sending, hvor vi fikk se en ny trailer for Silent Hill 2 Remake. Dette Sony-arrangementet ble etterfulgt av Konamis Silent Hill Transmission, som var viet til å pakke ut den nye versjonen av deres mest elskede skrekkspill, der vi fikk en grundig titt på kampsystemet, interaksjonen mellom objekter og utformingen av miljøet, karakterene og tåken.

Men det er fortsatt langt igjen til 8. oktober, når spillet slippes på PS5 og PC, så serieprodusenten Hajime Okamoto ga et intervju til Famitsu der han avslørte noen interessante fakta om utviklingen av tittelen og hva vi kan forvente oss utover det vi har sett så langt.

For det første forteller Okamoto om de kreative forskjellene mellom visjonen som Akira Yamaoka og Masahiro Ito ønsket å bringe til denne nye versjonen av spillet, ved å endre deler av historien, og de fra Bloober Team, som sa at det var best å være tro mot det originale spillet.

"Tross alt ønsker ikke spillskapere å gjøre om det samme som de skapte. De vil ikke at folk skal ha glede av det samme. Så jeg tror det var mange deler som de ønsket å endre drastisk i nyinnspillingen (...) Men til slutt, takket være meningene til Bloober-teamet, som også er store fans av originalen, ble nyinnspillingen veldig respektfull mot originalen".

Det er også store endringer i utformingen av hvordan James vil bevege seg rundt og samhandle med byen Silent Hill, ettersom brukergrensesnittet vil være mye renere, og kartet har blitt endret, som nå er et håndgripelig element i spillet i stedet for et menyalternativ. Og i motsetning til andre nåværende titler, vil det ikke være noen guide til gjenstandene James kan samhandle med (ingen "gul maling").

"Gjenstandene lyser ikke engang, og plasseringen og belysningen gjør at spilleren vet at gjenstanden er der. I noen tilfeller kan det også være tydelig i bevegelse. Men hvis den grafiske tettheten er høy, vil bakgrunnen og elementene uunngåelig smelte sammen, noe som gjør det vanskelig å finne brikker (...) Dette kan selvfølgelig også endres som et alternativ".

"Jeg vil imidlertid forsikre dere om at det ikke vil være noen såkalt "gul maling" for å veilede spillerne (ler)."

Til slutt vil Okamoto understreke at spillet vil forbli tro mot skrekksjangeren, og ikke vil kunne sammenlignes med en actiontittel, slik mange fryktet da de så den første traileren.

"Nyinnspillingen har økt kampelementene til en viss grad, noe som gjør det morsomt som et actionspill, og jeg tror det er nøkkelen til å tiltrekke nye fans til serien (...) Når det er sagt, har vi ikke gjort det så vanskelig at fiendene er for sterke, noe som gjør det til en skrekkhistorie."

Hva synes du om endringene og likhetene i Silent Hill 2 Remake, og kommer du til å gå inn i tåken 8. oktober?