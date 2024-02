Silent Hill 2 Remake viser kamper i gameplay-trailer

HQ

Tilbake i november sa utviklerne i Bloober Team at en ny trailer for Silent Hill 2 Remake ville være verdt ventetiden. Det hørtes ikke bare selvsikkert ut, men antydet også at mer informasjon var like rundt hjørnet. Vel, det er noe uhyggelig på den andre siden av hjørnet, så det tok litt lenger tid enn håpet, men nå er den endelig her.

Silent Hill 2 Remake dukket som forventet opp i gårsdagens State of Play i form av det Bloober Team og Konami kaller en kamptrailer. Det gir mening, for vi får se en raskere og bedre animert versjon av James banke livskiten ut av disse merkelige skapningene med den minneverdige treplanken og røret før han skyter dem med pistol, hagle og rifle. Det er imidlertid bare en liten del av traileren, for vi får også se ham utforske noen ikoniske steder og prøve å løse noen gåter før videoen avsluttes med et ekstremt kort glimt av "Pyramid Head".

En ting vi ikke får se er en lanseringsdato, så du kan være ganske trygg på at den ryktede mars-lanseringen var feil.