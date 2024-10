Silent Hill: Townfalls utvikling vil fortsette til tross for Annapurna Interactive-problemer

HQ

Da det nylig ble kjent at alle ansatte i Annapurna Interactive hadde sagt opp og sluttet i selskapet, begynte mange å lure på hva dette ville bety for de avtaler og kontrakter som allerede var på plass. Noen indieutviklere gikk ut og uttalte at ting ikke vil bli endret, mens det også ble bemerket at planene om å bringe Alan Wake og Control til forskjellige underholdningsmedier heller ikke vil bli påvirket, og nå blir vi også informert om at utviklingen på Silent Hill: Townfall også vil gå bra.

I et innlegg på X bekrefter Annapurna at Silent Hill: Townfall vil fortsette å bli utviklet hånd i hånd med Konami og No Code, og utgiveren legger til og med til: "Vi beklager dypt for eventuelle bekymringer om Silent Hill: Townfall."

Silent Hill: Townfall ble avduket for nesten to år siden, og siden den gang har vi ikke hørt mye om spillet i det hele tatt. Kanskje denne bekreftelsen er et godt tegn på at dette vil endre seg før heller enn senere.